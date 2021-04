L’AQUILA, BIGLIETTERIA TERMINAL COLLEMAGGIO CHIUSA ALLE 18: DISAGI E DISSERVIZI PER GLI UTENTI

L’AQUILA – Biglietteria chiusa alle 18, l’unico modo per comprare i biglietti sarebbe effettuare le prenotazioni su internet ma, purtroppo, le varie app e i siti delle aziende di trasporto non sempre funzionano.

Succede al terminal Collemaggio dell’Aquila, ma da diverse settimane, a causa dei disagi dovuti alle limitazioni della pandemia Covid-19, sono stati rimodulati e “tagliati” numerosi servizi del trasporto pubblico in tutta la regione, dagli orari di apertura delle biglietterie alle corse degli autobus. E non sempre, secondo le numerose testimonianze raccolte in questi mesi, è possibile prenotare una corsa da internet.

“Non si può viaggiare perché la biglietteria alle 18 è chiusa, l’unica possibilità è fare il biglietto online ma non ci sono riuscita, nonostante i numerosi tentativi – spiega una pendolare diretta nel Teramano – È a dir poco vergognoso. Ho anche chiesto il motivo della chiusura ma nessuno mi ha saputo rispondere. Alla fine non sono riuscita a partire, con tutti i disagi che si possono immaginare. Tutto ciò è surreale in un capoluogo di regione”, sottolinea.

E ancora, secondo un’altra segnalazione: “Molti sistemi di prenotazione non consentono l’acquisto se avviene a ridosso della partenza dell’autobus, quindi anche se si è in tempo è praticamente impossibile comprare il biglietto”.

Un altro utente, invece, lamenta: “La biglietteria è chiusa e sugli autobus non si possono fare biglietti: se ho solo contanti e non ho la possibilità di pagare con bancomat, come dovrei fare?”. (a.c.)