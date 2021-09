L’AQUILA: BIGLIETTERIA TERMINAL DI COLLEMAGGIO DI NUOVO OPERATIVA ENTRO OTTOBRE

L’AQUILA – “Entro il mese di ottobre la biglietteria Tua sarà ripristinata all’interno del terminal di Collemaggio”.

A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, al termine di un confronto tecnico che si è svolto oggi a Palazzo Fibbioni cui hanno preso parte rappresentanti dei settori Trasporti e Viabilità del Comune e della Società unica di trasporto abruzzese.

“I problemi di natura logistica sono stati superati e il servizio di erogazione dei tagliandi di viaggio verrà individuato in locali, ancora più confortevoli e comodi per l’utenza rispetto a quelli attuali, situati al piano zero della struttura” concludono sindaco e assessore.