L’AQUILA: BILANCIO PREVISIONE ARRIVA IN CONSIGLIO, OPPOSIZIONE PRONTA A BATTAGLIA, 1.400 EMENDAMENTI

L’AQUILA – Inizia oggi a Palazzo Margherita all’Aquila la battaglia del bilancio di previsione del per il triennio 2026-2028.

Una seduta di consiglio che si annuncia infuocata: le opposizioni del centrosinistra sono pronte a dare battaglia presentando circa 1400 emendamenti, moltissimi ostruzionistici.

Sarà il penultimo bilancio dell’era del sindaco di Fdi Pierluigi Biondi, che nel 2027 non potrà ricandidarsi per un terzo mandato.

L’aula sarà chiamata ad approvare anche il documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 sia dell’ente che dell’istituzione Centro servizi anziani, nonché il bilancio di previsione per il prossimo triennio di quest’ultima.

All’ordine del giorno anche le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione dello strumento finanziario, vale a dire il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028; la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie e che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie per il 2026; il programma triennale dei lavori pubblici; la modifica ad alcuni articoli del regolamento per la disciplina dell’imu e della tari e le aliquote imu per l’anno prossimo.

Martedì scorso è stata approvata con i voti della maggioranza di centrodestra la quarta variazione al bilancio 2025-2027 da circa 14 milioni e mezzo di euro.

Tra i dati illustrati in aula dall’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele, salgono di oltre 750mila euro le entrate tributarie rispetto alla previsione iniziale. I trasferimenti correnti sono aumentati di circa 1 milione e 300mila euro; tra questi, 340mila euro provengono dalla Regione per il trasporto pubblico e 350mila euro in seguito alla partecipazione del Comune all’avviso Anci per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi e immobili a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi (“Innova giovani-uno strumento per la creatività sociale”). Delle entrate in conto capitale (oltre 4 milioni e mezzo di euro), 3 milioni e 251mila euro provengono dall’università dell’Aquila per gli interventi di urbanizzazione nella zona di Lenze di Coppito.

Con un emendamento firmato dal sindaco Biondi, sono stati contabilizzati in entrata 2 milioni e 250mila euro dalla Regione per l’intervento riguardante la digitalizzazione del patrimonio immobiliare post sisma. Altre somme consentiranno ampliamenti di alcuni cimiteri del territorio.