L’AQUILA: BIONDI ASSENTE A CONSIGLIO STRAORDINARIO SANITA’, BAGARRE, OPPOSIZIONI, “DIMISSIONI!”

L’AQUILA – Bagarre oggi al consiglio straordinario sulla Sanità all’Aquila, dove il sindaco Pierluigi Biondi di Fdi non si è presentato provocando le ire delle opposizioni che hanno srotolato uno striscione con la scritta “Dimissioni”, e una foto di Biondi che in campagna elettorale difendeva l’ospedale San Salvatore.

A proporre il consiglio straordinario il consigliere della Lega Daniele Ferella, e al centro dell’acceso dibattito oltre il debito della sanità e l’aumento delle tasse, anche le cartelle pazze per far pagare visite non disdette, e i tanti disagi delle asl.

Presente in platea il manager della Asl, Ferdinando Romano, i rappresentanti dei sindacati, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci del Pd, e Carla Mannetti della Lega.