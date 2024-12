L’AQUILA: BIONDI, “BILANCIO DA 745 MILIONI, PARTE FINALE PERCORSO AMBIZIOSO INIZIATO 7 ANNI FA”

L’AQUILA – “Un bilancio da circa 745 milioni di euro nel triennio, contenente un ‘tesoretto’ che siamo stati in grado di ottenere attraverso strumenti e canali come il fondo complementare al Pnrr, il Cipess o il Piano periferie. Così indichiamo una strategia chiara che disegna la parte finale di un percorso ambizioso che abbiamo iniziato sette anni fa, gettando il cuore oltre l’ostacolo”.

È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al bilancio di previsione 2025-2027 approvato oggi dal Consiglio comunale.

“Se oggi non parliamo più di candidatura ma di Capitale della cultura per il 2026 e investiamo ben 15 milioni di euro in cultura, promozione del territorio e rilancio, se possiamo garantire che la ricostruzione delle scuole – e non più solo la loro progettazione – sarà realmente possibile e destiniamo 332 milioni di euro alle opere pubbliche, che il Gran Sasso avrà concrete possibilità di conoscere uno sviluppo a lungo rincorso e che diminuirà la pressione fiscale sui cittadini, è grazie ad uno sforzo che abbiamo compiuto, giorno dopo giorno, senza sconti”, rileva il sindaco.

“Tra i risultati che è opportuno evidenziare, l’abbattimento di quasi 36 milioni sull’indebitamento rispetto al 2017, l’assenza di nuovi mutui per il triennio, la rinegoziazione con condizioni più vantaggiose dei mutui che erano stati in precedenza accesi”.

“L’incremento delle utenze censite e il conseguente aumento del gettito”, rivendica Biondi, “hanno consentito di non far crescere l’imposizione locale e anzi di ridurre la pressione su cittadini e imprese, attuando politiche fiscali con numerose detrazioni per svariate categorie di utenti, peraltro senza più gravare sul contributo statale, liberando anche in questo caso risorse per i servizi”.

“Grazie anche al nuovo governo Meloni, poi, la nostra città beneficerà di ingenti risorse con cui oggi siamo in grado di prevedere interventi su infrastrutture, impianti sportivi, asili nido, mobilità, politiche sociali ed educative, riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio. Con le risorse del Pnrr, poi, tra le altre cose realizzeremo due nuovi asili nido, si potrà riqualificare l’ex Sercom di Sassa e rinnovare lo stadio Gran Sasso-Acconcia”, conclude Biondi, ricordando come “partendo da una corretta programmazione, anche quest’anno il bilancio di previsione viene approvato entro dicembre, per il secondo anno consecutivo e per la terza volta durante i miei mandati – non accadeva da oltre 20 anni – e questo lavoro ha già dato i suoi frutti rilevantissimi”.