L’AQUILA, BIONDI: “CENTRO FORMAZIONE DISCIPLINE INFORMATICHE PER CREARE OCCUPAZIONE GIOVANILE”

L’AQUILA – “Creare all’Aquila un grande centro di formazione per le discipline informatiche, dando linfa vitale alle aziende e creando occupazione giovanile”.

Questa la proposta lanciata questa sera dal sindaco dell’Aquila, Pierlugi Biondi durante l’incontro “La guerra nella busta della spesa” alla presenza di Guido Crosetto.

“Le riflessioni che ho ascoltato questa sera sul mondo delle imprese – ha continuato Biondi – sono le stesse che hanno caratterizzato questi cinque anni di Giunta: affrontare i problemi delle aziende, confrontandoci quotidianamente con il tessuto imprenditoriale del nostro territorio per recuperare tutte quelle realtà che si sono allontanate dalla politica. Per questo la mia Amministrazione ha istituito un momento fisso da dedicare al settore produttivo, dalle piccolissime imprese formate da una sola persona, alle aziende agricole per arrivare alle grandi aziende farmaceutiche o dello spazio”.

“Non bisogna mai smettere – ha concludo Biondi – come ha fatto una certa sinistra, di occuparsi dei diritti collettivi dei lavoratori e delle imprese stesse che chiedono semplicemente meno rigidità e più semplificazione”.