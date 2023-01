L’AQUILA, BIONDI: “CON MINISTRO PICHETTO FRATIN CONFRONTO SU TEMATICHE AMBIENTALI INTERNAZIONALI”

L’AQUILA – “Un’occasione importante di confronto e informazione sulle tematiche ambientali più cogenti al centro del dibattito internazionale”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulla visita all’Aquila del ministro dell’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che il 20 gennaio alle 17,30 parteciperà al convegno ‘Energia per la crescita’ in programma presso l’Auditorium del Parco.

“Con il ministro Fratin, che ci onora ospitare all’Aquila, insieme a tanti relatori illustri, parleremo di come affrontare al meglio la crisi energetica in atto e, in particolare, dei progetti che la nostra amministrazione, con l’assessorato all’Ambiente e il settore transizione ecologica e protezione civile, ha avviato per la nascita delle Cer-Comunità energetiche rinnovabili in città “, conclude Biondi.