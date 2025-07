L’AQUILA: BIONDI, “CON VIA LIBERA ASSESTAMENTO BILANCIO CONFERMATA AZIONE RILANCIO TERRITORIO”

L’AQUILA – “Il via libera all’assestamento del bilancio di previsione 2025-2027, per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro, conferma la solidità della nostra azione amministrativa e la coerenza di un progetto strutturato e lungimirante di rilancio del territorio. Un risultato importante, reso possibile dall’aumento significativo delle entrate e dalla capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse esterne e valorizzare ogni opportunità utile alla crescita della città. Attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato e che il Consiglio comunale ha approvato, abbiamo dato ulteriore forza a interventi strategici”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI.

“Grazie a un finanziamento Cipess di oltre 5,3 milioni di euro si potrà procedere alla demolizione dell’edificio ex Inam in via XX settembre, con riqualificazione dell’area e realizzazione di un nuovo parcheggio, finalmente restituendo dignità e funzione a un’area degradata, mentre il contributo della Camera di commercio, pari a 150mila euro, si aggiunge ai 400 mila euro destinati agli interventi per il sostegno della promozione turistica, culturale, sociale per il grande appuntamento con L’Aquila Capitale della cultura 2026”.

“Con altri 5,8 milioni di euro del Ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare – aggiunge – saranno realizzati interventi fondamentali per la sicurezza del territorio: dai lavori nel centro abitato di Paganica alla mitigazione del rischio idrogeologico nell’area di Assergi. A questi si aggiungono i 534 mila euro autorizzati dalla Cabina di coordinamento per la ricostruzione, destinati alla riqualificazione della viabilità e degli spazi pubblici. Solo per citarne alcuni”.

“Questo assestamento non è solo un atto tecnico, ma la dimostrazione concreta di un’amministrazione che lavora con responsabilità, visione e attenzione costante ai bisogni reali della città e dei cittadini. Ogni risorsa stanziata è parte di un disegno più ampio: trasformare L’Aquila in una città più moderna, attrattiva e sicura, in cui cultura, servizi, scuola e territorio siano leve reali di sviluppo”.

“Ringrazio il Governo per l’attenzione e la fiducia dimostrata e l’amministrazione giunta per il risultato conseguito insieme”, conclude Biondi.