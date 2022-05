L’AQUILA, BIONDI: “COSEGNATO DOSSIER EDILIZIA SCOLASTICA A SOTTOSEGRETARIO SASSO”

L’AQUILA – “Ho consegnato al sottosegretario Sasso un dossier relativo allo stato di attuazione dei progetti sull’edilizia scolastica di competenza del Comune dell’Aquila, le necessità e le ipotesi di proposte da intraprendere per superare complessità che permangono nonostante la costante interlocuzione con le strutture governative deputate ad accompagnare e sostenere il percorso di rinascita della città”.

Lo dichiara, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in riferimento alla visita in città del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso.

“Ho riscontrato una disponibilità a verificare le possibilità di individuare percorsi condivisi per fornire un ulteriore accelerazione ai processi di ricostruzione delle nostre scuole, che rimangono una priorità di questa amministrazione che ha attivato nove procedimenti per oltre 30 milioni di euro per la realizzazione di spazi per la didattica sicuri, moderni e funzionali”, conclude Biondi.