L’AQUILA: BIONDI E COLONNA INCONTRANO NAZIONALE PATTINAGGIO

L’AQUILA .- Il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, insieme all’assessore comunale allo sport, Vito Colonna, e al presidente del Cpga, Mario Miconi, ha salutato gli azzurri nelle cui fila è presente l’aquilana Federica di Natale, il tecnico, Massimiliano Presti, e il presidente del Comitato regionale Fisr, Giovanni Di Eugenio.

“La presenza all’Aquila della squadra tricolore – spiegano sindaco Biondi e assessore Colonna – testimonia l’importanza di questo territorio per uno sport che qui vanta un’antica tradizione, contrassegnata da eventi di assoluto rilievo e campioni iridati. Una storia che come amministrazione intendiamo continuare a coltivare e valorizzare. Per questa ragione l’amministrazione ha destinato la somma di trecentomila euro, nell’ambito dei dieci milioni messi a disposizione per l’impiantistica sportiva dal Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma, per la riqualificazione della pista. Cifra che consentirà di continuare a ospitare appuntamenti di prestigio, a partire dai campionati open internazonali di luglio, inseriti nel calendario di eventi dell’Aquila città europea dello sport 2022” hanno dichiarato Biondi e Colonna.