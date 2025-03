L’AQUILA: BIONDI INCONTRA A PALAZZO MARGHERITA L’AMBASCIATORE IN KENYA NATALI

Incontro tra il sindaco dell’Aquila e l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Roberto Natali.

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha ricevuto oggi a Palazzo Margherita l’ambasciatore d’Italia in Kenya Roberto Natali, in visita istituzionale nella città capoluogo. Lo scrive il Comune in una nota.

“Nel corso del cordiale colloquio, sono stati affrontati diversi temi di interesse comune, tra cui le relazioni tra Italia e Kenya, le opportunità di collaborazione internazionale e il ruolo del nostro Paese nel continente africano”.

“Natali ha condiviso aspetti significativi della propria esperienza diplomatica e del contesto keniano, soffermandosi anche sul profondo legame affettivo con L’Aquila, sua città natale”.

“Il sindaco ha espresso apprezzamento per la visita, ricordando come, già in occasione della nomina dell’Ambasciatore, vi fosse stato un primo scambio epistolare di cortesia, oggi concretizzatosi in un incontro diretto e ricco di contenuti”.

“È sempre motivo di orgoglio accogliere rappresentanti delle istituzioni italiane impegnati all’estero, soprattutto quando portano con sé un legame personale con la nostra città”, ha dichiarato Biondi. “Il dialogo aperto con figure di alto profilo come l’Ambasciatore Natali arricchisce il nostro territorio e apre prospettive di collaborazione a livello internazionale”.