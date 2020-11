L’AQUILA: SINDACO BIONDI, “RICHIESTA ISTITUZIONE ZONA ROSSA, GIA’ PRONTO ELENCO COVID HOTEL”

L’AQUILA – Richiesta l’istituzione della zona rossa, a patto che siano previsti ristori per le attività, e già pronto un elenco di strutture da convertire in Covid Hotel.

A renderlo noto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi che questa mattina ha convocato il gruppo medico-scientifico, istituito a supporto dell’Unità di crisi comunale che, già da marzo, individua le azioni a sostegno della cittadinanza in questa fase di emergenza. Il gruppo è composto da: Ettore Lupi, medico chirurgo, Alessandro Ricci, neurochirurgo, Franco Marinangeli, anestesista, Mauro Daniele, medico di medicina generale, Massimo De Santis e Alessandra Curtacci, psicologi dell’emergenza, Stefano Necozione, epidemiologo, Patrizia Masciovecchio, medico legale, Marisa D’Andrea, pediatra di libera scelta, Alfeo Fiore Donati, pneumologo.

Il sindaco ha informato il gruppo della richiesta di istituzione di zona rossa che sta avanzando al governo, attraverso il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ma solo a patto che siano previsti ristori per le attività produttive costrette alla chiusura e ausilio per le famiglie i cui ragazzi devono seguire la didattica a distanza, seppur temporaneamente, a seguito delle disposizioni di chiusura segnalate dalle scuole e valutate dal dipartimento di Prevenzione.

Biondi, che ha già segnalato alla Protezione civile e al dipartimento competente regionale un elenco di strutture disponibili alla conversione in covid hotel, ha poi ricordato che proprio a marzo la città dell’Aquila è stata una delle prime in Italia ad attrezzarsi per l’ospitalità di persone positive o in quarantena che non hanno possibilità di isolarsi dal proprio nucleo famigliare, con l’utilizzo dell’Hotel Cristallo, alla base della funivia.

Dal primo incontro, inoltre, è emersa la necessità di implementare le attività di screening attraverso tamponi e tracciamento, trovando forme di integrazione con il lavoro di medici di famiglia e pediatri di libera scelta: “la disponibilità alla collaborazione, su questa precisa esigenza, è stata sollecitata dal sindaco Biondi – si legge in una nota – anche in occasione dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri con i sindaci dell’area dell’Ambito sociale distrettuale Montagne aquilane a cui è stato chiesto di rendersi disponibili a sostegno della Asl. La difficoltà di contact tracing dell’azienda pubblica, oggettivamente imponente, come evidenziato unanimemente, ha indotto i partecipanti a invocare anche la collaborazione attiva di laboratori privati regolarmente riconosciuti.

Nell’attuale situazione di crescita accelerata di contagi, la soluzione che prevede sviluppo e implementazione della telemedicina è stata approvata da tutti i presenti. È stata affrontata, anche alla luce delle risultanze del recente briefing in prefettura con ufficio scolastico e dipartimento di Prevenzione, la questione della chiusura delle scuole che divide e preoccupa gli aquilani. È stata ribadita, alla luce dell’andamento epidemiologico, l’indicazione a limitare al massimo gli spostamenti.

Il sindaco ha, infine, inviato a tutti il vademecum, realizzato dal Comune dell’Aquila e approvato dal dipartimento di Prevenzione, che chiarisce comportamenti e terminologia dell’emergenza. Un sostegno informativo definito valido alla luce di un aumento di difficile gestione delle fake news che alimentano disorientamento e preoccupazione.

