L’AQUILA: BIONDI SINDACO CON IL 54,3%, DI BENEDETTO AL 23,7% PEZZOPANE AL 20,6%, FDI PRIMO PARTITO

L’AQUILA – Pierluigi Biondi, è sindaco per la seconda volta, e ha vinto al primo turno con 20.463 pari al 54.38 %, in base al risultato definitivo di 81 sezioni su 81.

La grande sorpresa della competizione è che secondo è arrivato il candidato civico Americo Di Benedetto, consigliere regionale e comunali, con il 23.78 % pari a 8.947 voti superando con solo tre liste la coalizione del centrosinistra della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, che ha preso 7.758 voti pari al 20.62 %. Quarta Simona Volpe, di Liberaquila con 458 voti e l’1.22 %

Per la coalizione di centrodestra il dato è la forza trainante di Fratelli d’Italia, primo partito, intorno al 20%, con la Lega a distanza intorno al 11%. Un test importante, quello dell’Aquila, per la coalizione ma, soprattutto, per Fratelli d’Italia, come dimostrato dalla presenza della leader Giorgia Meloni per la chiusura della campagna elettorale. Nel centrosinistra il Pd crolla all’8,6% il Movimento 5 stelle inesistente, allo o virgola. Secondo partito L’Aquila coraggiosa, che ha riunito le forze a sinistra del Pd.

I RISULTATI DEFINITIVI

Pierluigi Biondi – voti: 20.463 – 54.38 %

FRATELLI D’ITALIA – voti: 7298 – 20.468 %

LEGA SALVINI ABRUZZO – voti: 4467 – 12.528 %

L’AQUILA FUTURA – voti: 3010 – 8.442 %

FORZA ITALIA – voti: 2268 – 6.361 %

CIVICI ED INDIPENDENTI CON BIONDI SINDACO – voti: 2003 – 5.618 %

L’AQUILA AL CENTRO – voti: 1852 – 5.194 %

Americo Di Benedetto – voti: 8947 – 23.78 %

IL PASSO POSSIBILE – voti: 2299 – 6.448 %

L’AQUILA E FRAZIONI – voti: 2037 – 5.713 %

AZIONE CON CALENDA – + EUROPA – voti: 1713 – 4.804 %

Stefania Pezzopane – voti: 7758 – 20.62 %

PARTITO DEMOCRATICO – voti 3076 – 8.627 %

L’AQUILA CORAGGIOSA – voti: 2291 – 6.425 %

L’AQUILA NUOVA PEZZOPANE SINDACA – voti: 1394 – 3.910 %

99 L’AQUILA – voti: 1013 – 2.841 %

DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE – voti: 377 – 1.057 %

MOVIMENTO 5 STELLE – voti: 249 – 0.698 %

Simona Volpe – voti: 458 – 1.22 %

LiberAQUILA – voti: 309 – 0.867 %

Il voto aquilano è da settimane alla ribalta nazionale tanto che nel capoluogo regionale hanno sfilato praticamente tutti i big delle politica nazionale. L’importanza nazionale è legata anche alla vicinanza con Roma, circa 100 chilometri, ma soprattutto al “brand” visto che, purtroppo, L’Aquila è conosciuta in tutto il Paese e nel mondo per il devastante sisma che ha causato 309 morti, 1.500 feriti seminando distruzione.

E

“Attendiamo l’ufficialità dei dati per essere certi di questa vittoria, ma i numeri sono confortanti. Questo è il messaggio chiaro che quando il centrodestra va unito vince. Dobbiamo essere all’altezza del ruolo che gli aquilani ci stanno per riconsegnare”, ha aggiunto Biondi.

Uno degli avversari, intanto, a sorpresa il secondo, ossia il civico di centrosinistra Americo Di Benedetto, ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale: “Ormai è certa la vittoria di Biondi al primo turno, un epilogo naturale con un sindaco al secondo mandato. Io per la seconda volta consecutiva sono il sindaco della città ai di là dei partiti. Mi si dice che il centrosinistra avrebbe potuto vincere: certo ma dipende con chi a capo. Comunque, sono molto soddisfatto del mio risultato, in alcune sezioni ho 100 voti e le liste 30. Biondi e Pezzopane sono stati trainati dalle liste, il sottoscritto ha trainato. E in questo senso è un risultato straordinario”.

Anche la deputata dem Stefania Pezzopane, ha commentato: “Auguro un buon lavoro al sindaco rieletto, sapevamo che era una battaglia difficile, non lo abbiamo mai nascosto. Conoscevamo i sondaggi, abbiamo lavorato per cercare di scalfire questa forza. Ho fatto un’esperienza straordinaria, una campagna elettorale bellissima. In Consiglio comunale porterò avanti il mio programma. Non ho alcuna amarezza, ho sempre molto rispetto degli elettori, e se gli aquilani hanno scelto così, non posso far altro che prenderne atto”.

E ancora: “È evidente che il centrosinistra va rifondato, ho cercato di rimettere insieme tanti pezzi, e di questo sono molto soddisfatta”.

All’Aquila, 69mila abitanti, il più importante tra i 49 comuni al voto in Abruzzo, il primo cittadino uscente e ricandidato per il centrodestra, Pierluigi Biondi, è stato appoggiato da Fdi, Lega, Fi, L’Aquila Futura, Civici Indipendenti per Biondi e L’Aquila al Centro; la deputata del Pd Stefania Pezzopane, da Pd, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, 99 L’Aquila, Demos e M5S; il consigliere regionale abruzzese della lista civica Legnini Presidente, Americo Di Benedetto, da “Il Passo Possibile”, L’Aquila Viva, formazione di riferimento ad Azione, e L’Aquila e Frazioni; e Simona Volpe, avvocato e manager privato in una multinazionale da LiberAquila.