L’AQUILA: BIONDI, “TURISMO RECORD, 100MILA PERSONE SOTTO PORTA SANTA, 20MILA AL FESTIVAL JAZZ”

L’AQUILA – Ben 100.000 persone passate sotto la porta santa della basilica di Collemaggio, aperta il 28 agosto da papa Francesco, e 15.000 spettatori sold out per gli eventi della Perdonanza celestiniana, 8.300 spettatori a luglio per i Cantieri dell’Immaginario, 20.000 spettatori per la tappa conclusiva aquilana del Jazz italiano per le terre del sisma.

Sono i dati snocciolati dal sindaco Pierluigi Bondi nella sua pagina facebook, in occasione della Giornata mondiale del turismo, celebrata ieri.

“Numeri che testimoniano l’attrattività che L’Aquila ha ritrovato in questi anni – commenta il sindaco -, la sua capacità di aprirsi al mondo e di raccontare la sua storia di rinascita.

Attraverso un lavoro costante, iniziative concrete per valorizzare i nostri beni culturali e promuovendo gli eventi che ci caratterizzano, L’Aquila è diventata una meta di rilievo, che suscita interesse e in cui si ritorna”.