L’AQUILA: BLITZ ALL’AGORA’ DEI FRATELLI DE AMICIS, RUBATI CAVI DI RAME

L’AQUILA – Sarebbero arrivati con un camion per poi introdursi in uno dei capannoni, riuscendo a portare via numerosi cavi di rame.

Ad essere saccheggiata due notti fa, nel Nucleo industriale di Bazzano, all’Aquila, la società Agorà dei fratelli Vittorio e Wolfango De Amicis, a loro volta fratelli di Leonardo, da anni anche direttore artistico della Perdonanza celestiniana.

Dopo aver caricato la refurtiva sul camion, si legge sul Messaggero, i ladri se ne sono andati indisturbati, facendo perdere le tracce.

Sul posto, dopo la denuncia dei De Amicis, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paganica che hanno effettuato il sopralluogo a caccia di indizi utili. Secondo quanto appreso, ci sarebbe un video di una telecamera che avrebbe filmato tutta l’azione.