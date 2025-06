L’AQUILA: BLITZ DELLA POLIZIA AL PROGETTO CASE DI COPPITO 2, SEQUESTRATE BUSTE CON LA CANNABIS

L’AQUILA – Nei pressi del Progetto Case di Coppito 2, in Via Leopoldo Cassese, piastra 5, all’Aquila, sono state sequestrate ieri dalla squadra Volante della Questura dell’Aquila diverse buste e confezioni sigillate di cannabis trovate insieme a molte bustine vuote. Mistero sul motivo per il quale ignoti le hanno “lasciate” lì all’interno di un piccolo scatolone marrone chiaro nei pressi del garage, sotto le case antisismiche. Ora tutto è al vaglio degli agenti.

Le bustine con la cannabis sono state rinvenute a pochi passi dal punto dove qualche settimana fa ignoti hanno tentato di incendiare tutta la parte bassa delle abitazioni. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando stazione L’Aquila è stato evitato il peggio. Se l’incendio non fosse stato domato in tempo le fiamme avrebbero potuto estendersi anche a tutto il blocco della piastra 5 e alle abitazioni he si trovavano nelle vicinanze.

L’impressione è che la zona sia diventata da qualche tempo punto di riferimento di vandali e spacciatori. Sta di fatto che la cannabis, a prescincere dall’uso terapeutico, puo causare, in caso di forte e scriteriato consumo, oltre ad alterazioni psichiche e cognitive anche problematiche ai polmoni in quanto il fumo da cannabis e più pericolodo di quello delle sigarette secondo gli esperti.