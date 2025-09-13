L’AQUILA: BOLLETTA TARI RECAPITATA A PERSONA DEFUNTA, LA RABBIA DEI FAMILIARI, “BRUTTA SORPRESA”

L’AQUILA – Stanno arrivando nelle case degli aquilani le bollette Tari, ovvero la Tassa sui rifiuti. Gli esborsi sono comunque alti tuttavia va precisato che Comune dell’Aquila ha deliberato riduzioni della TARI per il triennio 2025-2027 per famiglie numerose e con invalidi (con ISEE sotto i 20.000 euro, 30% di riduzione), e per attività commerciali e artigianali situate nelle frazioni (riduzione del 25%). Per le abitazioni in fase di ripristino sismico con utenze solo condominiali, c’è una riduzione del 20%.

Resta tuttavia, a margine di questo, da segnalare uno spiacevole episodio capitato alla famiglia di un noto professionista aquilano scomparso, che si è vista recapitare nella casa del centro storico, una bolletta di 800 euro a carico di quell’uomo è che è deceduto da quasi cinque anni. “Non è possibile”, dice uno di parenti, “che dopo tutto questo tempo si verifichino errori simili. Ricevere una cartella di questo tipo fa davvero male e riapre e ferite”.

Tornando alle bollette Tari esiste comunque la possibilità di reatezzarle con scadenze previste per il 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre.