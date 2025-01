L’AQUILA: “BOMBE CARTA ESPLOSE ALLA ROTATORIA VICINO AD ABITAZIONI”, LA SEGNALAZIONE DAL TORRIONE

L’AQUILA – “Una situazione ormai non più tollerabile, non ci chiediamo neanche cosa spinga un gruppo di adulti a lanciare ordigni esplosivi, bombe carta, in mezzo alla strada e a ridosso delle abitazioni, ma auspichiamo che questo ‘divertimento’ finisca presto”.

La segnalazione arriva ad AbruzzoWeb da un gruppo di residenti del Torrione, quartiere nell’immediata periferia dell’Aquila, che spiegano come, “da prima di Capodanno, circa 5-6 uomini, che abitano probabilmente in un’altra zona della città, siano impegnati in questa attività”.

Lanci ed esplosioni di bombe carta che, viene raccontato, si verificano sempre nello stesso punto, ovvero nei pressi della rotatoria della sede dell’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, in via Alcide De Gasperi.

Una situazione già segnalata alle Forze dell’Ordine, viene sottolineato, “anche se non sappiamo se sia effettivamente intervenuto qualcuno”.

Esplosioni continue, soprattutto di sera e di notte: “Ultimamente si dedicano a questo ‘passatempo’ con maggiore frequenza e un certo impegno, considerando che nell’ultimo periodo gli episodi si sono verificati almeno due o tre volte al giorno. Ogni volta il rumore è sempre più forte, così come il cattivo odore dopo l’esplosione”.

“Non serve sottolineare la pericolosità della situazione, vista la vicinanza di abitazioni ed attività, oltre alla strada trafficata. Ci auguriamo che questi soggetti vengano presto allontanati e trovino un modo migliore di impiegare il loro tempo”, concludono i residenti.