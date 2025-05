L’AQUILA: BONUS LIBRI 2025, COMUNE STANZIA FONDI PER INCENTIVARE LA LETTURA TRA I GIOVANI

L’AQUILA – Promuovere la lettura e incentivarla tra i ragazzi: torna anche nel 2025 il progetto Bonus Libri. La Giunta comunale, su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, ha approvato la delibera per l’attuazione dell’iniziativa rivolta a coloro che nel corso dell’anno compiranno 18 anni e risultino residenti nel Comune dell’Aquila. Ai beneficiari sarà erogato un voucher del valore di 50 euro, da utilizzare presso le librerie cittadine aderenti al progetto.

«Rinnoviamo con convinzione un’iniziativa in cui crediamo molto – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che detiene anche la delega alla Cultura – L’obiettivo è ampliare le conoscenze dei nostri ragazzi e stimolarne la curiosità. Dopo la prima edizione, lanciata durante la pandemia, e quella dello scorso anno, a cui hanno aderito 282 giovani, quest’anno abbiamo deciso di potenziare il progetto, sia in termini di risorse – pari complessivamente a 65mila euro – sia attraverso attività specifiche, come eventi dedicati, per sviluppare ulteriormente l’interesse per la lettura».

«Il nostro Comune, che nel 2024 ha ospitato gli Stati generali dei Patti per la Lettura, è stato insignito del titolo di Città che legge e si prepara a essere Capitale italiana della Cultura 2026. Un percorso che rafforza il ruolo dell’Aquila come polo culturale di riferimento. In questo solco si inserisce anche il sostegno all’evento di proclamazione dei cinque finalisti del Premio Strega Poesia, ospitato all’Aquila sia nel 2024 che nel 2025. Il buono potrà essere speso anche in attività commerciali del territorio, rappresentando un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo locale. Ringrazio infine i consiglieri Enrico Verini e Gianni Padovani per aver condiviso la proposta e contribuito allo stanziamento delle risorse necessarie tramite un emendamento approvato in sede di bilancio».

I criteri per accedere al Bonus Libri saranno indicati in un apposito avviso, che verrà pubblicato a breve sul portale istituzionale dell’ente.