L’AQUILA: BOOM DI ADESIONI AL PROGETTO FORMATIVO MASTERCLASS 2024

L’AQUILA – “Annunciamo con grande soddisfazione l’eccezionale risposta alla seconda edizione del progetto MasterClass, testimoniata da un vero e proprio boom di adesioni. Originariamente prevista per accogliere un massimo di 30 studenti del triennio delle scuole medie superiori, la decisione di ampliare il numero a 50 studenti riflette il desiderio di non deludere le aspettative e l’entusiasmo crescente tra i giovani studenti, e di fornire a un maggior numero di loro l’opportunità di prendere parte a questa originale iniziativa di crescita personale”.

Così, in una nota, l’Associazione Culturale Residenti nei Centri Storici “3:33” e il Centro Studi La Meta. La conferenza stampa di presentazione del progetto, tenutasi sabato scorso nella prestigiosa sala Benedetto Croce del Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila, ha offerto l’occasione per presentare il progetto ai media locali ed annunciare ufficialmente questa decisione, sottolineando la volontà “di premiare l’entusiasmo riscontrato con l’impegno di garantire a tutti i candidati l’accesso ad un’opportunità così unica e preziosa”.

“Il sorprendente numero di candidature registrate nelle ultime settimane – si legge ancora nella nota – ha evidenziato un notevole interesse per il programma formativo proposto, indicando una marcata volontà da parte dei giovani di accrescere le proprie conoscenze e competenze attraverso seminari di alto livello. Questa situazione ha spinto le due associazioni a valutare attentamente la possibilità soddisfare tutte le richieste di adesione, giungendo alla conclusione che espandere il limite di partecipanti fosse la scelta più giusta e inclusiva”.

“Estendiamo un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica, Maria Chiara Marola, e lo staff di presidenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo di Savoia Duca d’Aosta per il suo fondamentale sostegno e per aver creduto, sin dalla prima edizione, al nostro progetto.

“La giornata di presentazioni agli studenti organizzata presso l’ISS ha amplificato l’interesse e aumentato considerevolmente le candidature, evidenziando la centralità della collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere programmi di formazione complementare di qualità. Il dato più sorprendente è che ben il 25% degli studenti che hanno assistito all’incontro hanno deciso volontariamente di aderire ad un progetto impegnativo, di otto incontri, che si svolge prevalentemente di sabato pomeriggio. Questo non solo è indice dell’interesse suscitato, ma è anche un chiaro segno del fatto che quando si propongono percorsi di alto livello, con metodologie innovative, la risposta dei ragazzi non può che essere vivace ed entusiastica. Le nostre associazioni continueranno ad investire sulla formazione dinamica dei nostri giovani, che sono l’unica vera assicurazione per la vita della nostra nazione”, commenta il presidente dell’Associazione 3:33, Mirko Rocci.

Il presidente onorario del Centro Studi La Meta, Claudia Pagliariccio, aggiunge: “la decisione di aumentare il numero di posti disponibili è un’espressione del nostro impegno nel nutrire e supportare il desiderio di apprendimento e crescita tra i giovani della nostra comunità, garantendo che il massimo numero di studenti possa beneficiare di questa opportunità straordinaria. Stiamo già provvedendo a riorganizzare la scelta delle sale per essere in grado di garantire lo spazio adeguato per accogliere gli studenti”.

I seminari previsti nella seconda edizione del progetto MasterClass sono sette in totale e saranno tenuti da una selezione di esperti di rilievo nei rispettivi campi, offrendo ai partecipanti una panoramica ampia e approfondita su temi che vanno dall’intelligenza emotiva, alla progettazione di farmaci con le più avanzate tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, fino alla robotica collaborativa.

Due saranno gli ospiti di eccezione, entrambi di fama internazione, e saranno rivelati a metà progetto. Parleranno di missioni spaziali, tecnologie satellitari e di nanotecnolgie di frontiera studiate presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Il primo seminario dal titolo “Esplorando l’intelligenza umana: Ruolo dell’Ispirazione, Motivazione, Emozioni e Sentimenti nei Percorsi di Eccellenza” sarà tenuto dal presidente Rocci il prossimo sabato 16 marzo alle ore 15:00. L’ulteriore novità di quest’anno è che i seminari saranno aperti al pubblico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo: [email protected]