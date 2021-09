L’AQUILA, BOOM PER LA NOTTE BIANCA PER IL COMMERCIO: TANTI EVENTI E PIENONE FINO A TARDI

L’AQUILA – Pienone, ieri, alla “Notte Bianca per il commercio”, organizzata all’Aquila a 15 anni dalla sua ultima edizione con l’apertura straordinaria di negozi, chiese e cortili in occasione dell’appuntamento, promosso dal Comune dell’Aquila, con l’obiettivo di rivitalizzare le attività commerciali dopo lo stop forzato causato dall’emergenza Covid.

Il centro storico cittadino si è riempito di gente, che sin dal pomeriggio si è riversata nelle vie del centro animate da diversi eventi.

Il programma, a cura dell’art director Marcello Di Giacomo, con la partecipazione delle principali associazioni di categoria, ha presentato numerose e variegate iniziative, pensate per un pubblico di tutte le età. Dagli spettacoli per bambini, alla Villa Comunale alle 16.30, in collaborazione con l’associazione Mamme per L’Aquila, al Gran Galà delle 23.30, in scena in piazza Duomo 23.30. Special guest della serata, Deddy, della trasmissione televisiva Amici, in concerto ma anche Anna Pepe show case e dj set Young Miles. Spazio, inoltre, alla comicità di Vincenzo Olivieri, con uno spettacolo all’Emiciclo.

Diverse, infine, le attività commerciali e i locali aperte fino a tardi.