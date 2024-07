L’AQUILA: BOTTE DA ORBI ALLA VILLA, SCOPPIA UN’ALTRA RISSA TRA GANG STRANIERE IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Ancora una rissa in pieno centro storico all’Aquila.

Nella serata di ieri, sabato 21 luglio, nella zona della Villa Comunale, si sono nuovamente sfidate due gang di ragazzini stranieri, nello “stile” già messo in mostra ed in pratica in altre occasioni come quella recente in Piazza Regina Margherita.

L’episodio di ieri è avvenuto intorno alle 22:30, come racconta ad AbruzzoWeb.it un testimone – che ha contattato le forze dell’ordine passando per il 1515, grazie al quale sono intervenute Polizia Municipale e volante della Polizia di Stato –: nel giro di pochi minuti, in mezzo a tanta gente, anche anziana, uscita per godersi il sabato sera estivo, una quindicina di giovani hanno iniziato ad insultarsi ad alta voce, per poi passare alle maniere forti.

Nel frattempo, altre persone, evidentemente legate alle gang e forse contattate telefonicamente da qualche straniero “impegnato” nel caos alla Villa, si sono precipitate andando ad aumentare il numero di partecipanti alla rissa.

Dopo le botte da orbi, c’è stato un fuggi fuggi generale, tra gli sguardi attoniti delle tante persone che hanno assistito loro malgrado ad un altro episodio di violenza inaudita. (r.s.)