L’AQUILA, BOTTEGA DA MARCELLO E BAR DUOMO CONDIVIDONO SPAZI E PRODOTTI PER L’APERITIVO

L’AQUILA – Condividere spazi e prodotti, in una collaborazione unica nel suo genere mai vista prima che porti beneficio a entrambe le attività. La Bottega da Marcello e il Bar Gelateria Duomo, storiche insegne di Piazza Duomo, all’Aquila, avviano un progetto comune che le vedrà impegnate per tutta l’estate.

Chiunque si fermi al bar per consumare un aperitivo potrà scegliere dal menù una box coi prodotti tipici locali selezionati da Marcello De Angelis, che insieme alla moglie Anna Moscardi lo scorso anno ha riaperto al civico 27 la storica prosciutteria che avviò il nonno settant’anni fa, da accompagnare a un drink realizzato dal bar della famiglia Dioletta.

Quest’ultimo, peraltro, guidato dal capostipite Francesco, maestro gelatiere Tre coni Gambero Rosso, affiancato dai figli Enrico, Eleonora e Luca, per la bella stagione ha perfezionato un nuovo ricco menù di cocktail che si sposano alla perfezione con salumi, formaggi e confetture del negozio che si trova a due passi dalla Gelateria.

Tre le varianti delle box: small, medium e large.

L’idea non ha precedenti e nasce dall’intraprendenza dei due commercianti, seppur in settori diversi ciascuno innamorato della qualità, della filiera corta e convinti sostenitori dell’importanza di privilegiare le produzioni locali. Inoltre, la filosofia condivisa dai due è quella dell’unione che fa la forza. “Solo in squadra si è vincenti”, affermano Marcello De Angelis ed Enrico Dioletta, “siamo in un luogo esclusivo, l’autentico salotto della città, la piazza principale, del Duomo, ed è giusto collaborare perché è solo con il dialogo e la collaborazione che si cresce”.

“La competizione è sana se contribuisce a offrire un servizio migliore, stimolando ciascuno di noi a fare del meglio”, aggiungono.

La collaborazione tra il Bar Gelateria Duomo e La Bottega da Marcello avrà ufficialmente il via venerdì prossimo, 9 luglio, con una serata a base di spritz abbinato naturalmente alla box coi prodotti tipici e musica dal vivo. Domenica 11, invece, proiezione della partita finale degli europei di calcio con birra e porchetta. Il tutto, sempre nell’area dedicata che il Bar Duomo ha allestito in Piazza Duomo.