L’AQUILA: “BOTTIGLIE DI BIRRA ABBANDONATE PERSINO DAVANTI AL COMUNE, DOVE SONO I CONTROLLI?”

L’AQUILA – “I soliti incivili che lasciano le bottiglie di birra vuote in centro storico. Una scena che ripete tutti i giorni. In una città che, così qualcuno dice, deve essere all’altezza del turismo”.

Così ad AbruzzoWeb un cittadino aquilano che ieri, a passeggio nel cuore del capoluogo abruzzese, ha “beccato” una delle tante situazioni di degrado, questa volta ai “finestroni” vicino ai Quattro Cantoni, proprio di fronte a Palazzo Fibbioni, attuale sede del Municipio”.

“Si tratta di gente talmente incivile che non fa neanche pochi metri per gettare le bottiglie nel secchio apposito – lamenta il cittadino – e che comunque se ne frega dei divieti e se ne va in giro bevendo birra da bottiglie di vetro, Spesso a fare la stessa cosa sono i minorenni. Ed è uno scandalo nello scandalo”.

“È ora che certa gente venga multata severamente – conclude – ma per fare questo servono più controlli che però non sembrano esserci”. (red.)