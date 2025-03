L’AQUILA: BPER BANC INAUGURA NUOVA SEDE NELLA FRAZIONE DI PAGANICA. BORIA, “VICINI AL TERRITORIO”

L’AQUILA – Bper Banca ha inaugurato mercoledì 19 marzo, nel pomeriggio, la sua nuova sede di Paganica frazione dell’Aquila, profondamente rinnovata dopo il terremoto del 2009.

La filiale, già operativa dallo scorso 17 marzo, offre ai clienti spazi moderni e accoglienti, progettati per un’esperienza bancaria più efficiente e tecnologicamente avanzata.

Dotata di servizi innovativi come l’Atm Evo e un’area self esterna, la nuova sede è stata pensata per garantire accessibilità, sicurezza e un alto livello di consulenza personalizzata, rafforzando il legame della Banca con il territorio.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il direttore regionale Marche Abruzzo di Bper, Giuseppe La Boria, il responsabile territoriale Retail, Domenico Luciani, e il direttore della filiale, Daniele De Santis, insieme a numerosi cittadini e rappresentanti della comunità. La benedizione dei nuovi locali è stata officiata da Don Dionisio, parroco di Paganica.

“Questa inaugurazione rappresenta per noi non solo un momento di crescita, ma un impegno concreto verso il territorio e le persone che lo vivono. Paganica è un simbolo di resilienza e ripartenza, e vogliamo essere al fianco della comunità offrendo servizi sempre più efficienti e un supporto costante a famiglie e imprese -, ha dichiarato Giuseppe La Boria, Direttore Regionale Marche Abruzzo di Bper -. Con questa nuova sede, confermiamo la volontà di investire nelle realtà locali, rafforzando il proprio ruolo di partner strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio”.