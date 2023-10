L’AQUILA: BROCHURE PREFETTURA “COSA FARE SE INCONTRI PERSONE DISORIENTATE O CON DANNO COGNITIVO”

L’AQUILA – “Se incontri una persona disorientata, non lasciarla mai sola. Mantieni un atteggiamento calmo e rassicurante, chiama subito il numero unico per tutte le emergenze”.

Questo è uno dei primi suggerimenti che si leggono sulla brochure del Commissario Straordinario del governo per le persone scomparse, pubblicata questa mattina dalla Prefettura dell’Aquila.

Nella brochure vengono fornite le indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone con danno cognitivo e su come agevolare la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa.

La brochure è rivolta sia ai familiari delle persone a rischio di scomparsa, che ai cittadini, in quanto richiama l’attenzione sul comportamento da tenere quando si incontra una persona in evidente stato di disorientamento.

È possibile scaricare la brochure con i comportamenti da adottare in caso di incontri con persone disorientate o allontanamento di persone con danno cognitivo, Alzheimer o altro tipo di demenza a questo link