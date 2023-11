L’AQUILA – Allarme a porta Rivera, non lontano dalle 99 Cannelle, all’Aquila, per una buca e un tombino pericolosi. Dopo la segnalazione di un residente sul posto sono arrivati la polizia municipale e gli addetti comunali che hanno transennato la zona evitando pericoli anche perchè non era facile notare la profondità.

Ora è stato messo tutto in sicurezza.