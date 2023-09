L’AQUILA – I vigili del fuoco dell’Aquila sono intervenuti pochi minuti fa nella parta bassa di via Roma per sistemare il manto stradale ridotto a brandelli: ci sono grandi buche, tombini aperti, ferri che fuoriescono dall’asfalto con pericoli non solo per i pedoni ma anche per ciclisti e chi passa in macchina.

I vigili del fuoco, insieme agli operai comunali, hanno messo in sicurezza l’area che merita interventi risolutivi.