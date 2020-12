L’AQUILA, BUONI SPESA ALIMENTARE: CONSEGNA INIZIA DOMANI, ANDRANNO A OLTRE 1.300 NUCLEI FAMILIARI

L’AQUILA – “Inizierà da domani, 24 dicembre, la consegna dei buoni spesa alimentare da erogare agli oltre 1.300 nuclei familiari risultati beneficiari in seguito all’avviso pubblico scaduto il 15 dicembre scorso. Tutti gli aventi diritto che non sono già stati contattati verranno avvisati nei prossimi giorni”.

A comunicarlo sono il sindaco della città dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti che in una nota spiegano che “La consegna si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 in due postazioni distinte: una individuata presso la Casa del Volontariato in via Saragat e l’altra presso la sede della Caritas Diocesana nella parrocchia di San Francesco in Pettino. Avevamo preso l’impegno di iniziare la distribuzione prima di Natale e grazie all’impegno degli uffici e del personale preposto l’obiettivo è stato raggiunto” sottolineano sindaco e assessore.

Il 4 dicembre la giunta comunale ha approvato la delibera che fissa i criteri di distribuzione delle somme stanziate dal governo al Comune dell’Aquila, pari a 368mila euro, per misure urgenti di solidarietà alimentare, in attuazione del Decreto Legge 154 del 23 novembre scorso, per sostenere i cittadini che versano in condizione di difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus.

Su indicazione dell’esecutivo 348mila euro saranno destinati all’acquisto di generi alimentari, mentre i restanti 20mila verranno utilizzati per spese in beni di prima necessità o prodotti dedicati all’infanzia tramite la Casa del volontariato provinciale dell’Aquila.

