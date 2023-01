L’AQUILA: BUTTATI COME SPAZZATURA IN UNA BUSTA DI PLASTICA, SALVATI DUE CUCCIOLI

L’AQUILA – Due cagnolini appena nati buttati in un sacchetto della spazzatura nella frazione aquilana di Sassa.

A trovarli, fortunatamente prima di un tragico epilogo, dei passanti che li hanno recuperati e ed accuditi fino ad affidarli all’Oipa-Protezione animali che se ne sta prendendo cura.

Il fatto è stato segnalato e sono in corso le indagini per risalire all’autore del gesto. Da qui l’appello: chiunque sappia qualcosa può contattare l’Oipa e le forze dell’ordine in forma anonima privatamente.

“Ci ho messo un bel po’ prima di riuscire a scrivere questo post. Inizialmente la rabbia ha preso il sopravvento e volevo solo sfogarmi con maledizioni e parolacce – si legge sulla pagina Facebook dell’Oipa L’Aquila -Poi vi ho guardate da vicino e sono solo tanto triste. Vi chiedo scusa se dovete prendere il latte da un biberon. Vi chiedo scusa se dovete dormire tra le bottiglie d’acqua calda. Vi chiedo scusa se quando aprirete gli occhi vedrete una mamma umana e non la vostra. Vi chiedo scusa io al posto di quel pezzo di fango che ha tentato di togliervi la vita. Forza piccole mie, mettiamocela tutta”.