L’AQUILA: CACCIA AI MOROSI DI PROGETTO CASE E MAP, COMUNE RICHIEDE QUASI 300MILA EURO

L’AQUILA – Nuova caccia ai morosi da parte del Comune dell’Aquila che richiede il saldo dei canoni di compartecipazione di Map e Progetto Case relativi al 2015-2016.

Lo prevede una determinazione dirigenziale di 2 giorni fa nella quale l’Ufficio riscossione canoni e utenze Progetto C.A.S.E e M.A.P dell’Aquila, per le somme non riscosse, con cui ordina che debbano essere chiesti 298.084,15 ai morosi e resi esecutivi gli atti ai fini dell’attività di riscossione: “il tutto per l’emissione delle relative cartelle di pagamento nonché per l’esecuzione degli adempimenti successivi previsti dalla legge”.

Per cui cui è partita la procedura coattiva con il visto di esecutività inviando i ruoli alla a Agenzia delle Entrate-Riscossione- Roma, entro il termine fissato del 10 agosto 2024, in modo che provveda a dare corso alla procedura di riscossione coattiva.