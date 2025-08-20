L’AQUILA: CADE CON LA BICI PER LE ROTAIE DELLA METRO, COMUNE PAGA 21MILA EURO DOPO IL PRECETTO

L’AQUILA – Con una determinazione dirigenziale municipale, pubblicata oggi, viene disposto il pagamento di ben 21 mila euro da parte del Comune dell’Aquila all’ennesimo ciclista caduto con la sua bici a causa delle rotaie della metro di superficie non rimosse.

Una sentenza del tribunale del capoluogo regionale – come riportato questa mattina da AbruzzoWeb, prima della determina (Qui il link) – aveva condannato il Comune a risarcire il ciclista, caduto lungo la strada che porta all’ospedale, già teatro di simili sinistri.

La parte civile, non avendo avuto alcun risarcimento, aveva avviato per pratiche di pignoramento con il precetto.

Finora l’ente aveva solo pagato le spese di giudizio alla parte lesa che è assistita dall’avvocato Tiziana Ruzza e per questo si era avviato un procedimento civile. Ora le cose sono cambiate ma non il problema dei binari non del tutto rimossi all’Aquila con il rischio perdurante di incidenti anche gravi.