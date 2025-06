L’AQUILA: CADE CON LA BICI VICINO ALL’OSPEDALE A CAUSA DEI BINARI NON RIMOSSI DELLA VECCHIA METRO

L’AQUILA – Ennesimo incidente causato dalle rotaie dela metropolitana di superficie (mai attivata) che non vengono ancora rimosse. Infatti un ciclista è caduto l’altro giorno proprio perché una ruota della sua bici è finita tra i binari e l’uomo ha perso l’equilibrio finendo a terra.

L’incidente si è verificato in via Lorenzo Natali. Si tratta della strada che dalla S.S. 80, Km. 3,900 conduce all’ Ospedale dell’Aquila, nella frazione di Coppito, e alle diverse sedi dell’Universita dell’Aquila. Ogni giorno vi transitano migliaia e migliaia di auto, moto, monopattini, cicli ed in particolare autoambulanze del 118 Abruzzo Soccorso e private. Resta e il fatto che è una strada pericolosissima per la pubblica incolumità. Fino a pochi giorni fa anche l’illuminazione era fuori uso. Ora il ciclista, se lo riterrà opportuno, potrà chiedere i danni al Comune come hanno fatto molti altri i quali hanno anche ottenuto dei risarcimenti sostanziosi.