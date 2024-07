L’AQUILA: CADE SU UNA LASTRA DI CEMENTO SULLA STATALE 17 VICINO A FILI ELETTRICI. BLITZ DEI VIGILI

L’AQUILA – Blitz dei vigili del fuoco e Comune nell’Aquila, poco fa, lungo la statale 17 dove una anziana è scivolata mentre camminava su una lastra rettangolare di cemento a causa dei dadi che sono fuoriusciti dal basso. La donna stava per salire sul bus. Nei pressi sono stati notati dei fili elettrici e al riguardo non si è capito se siano attivi o meno. Sembra certo che quella piccola piastra rettangolare fosse la base per una centralina per misurare la qualità dell’aria. Ma di aree simili ve ne sono diverse a pochi metri di distanza.

Alcune persone che erano in zona nei pressi di un vicino bar e hanno aiutato l’anziana a rialzarsi si sono offerti come testimoni nell’ipotesi in cui volesse presentare esposti di sorta o farsi ricoverare. Si sta valutando se transennare la zona (foto Cocciolone). Sorge spontanea una riflessione: possibile che nessuno si sia mai accorto del pericolo e lo abbia segnalato a chi di dovere?.