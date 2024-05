L’AQUILA: CALCINACCI CADUTI DAL VIADOTTO A SAN SISTO, COMUNE DICE STOP AI MEZZI PESANTI

L’AQUILA – Pochi giorni fa Abruzzoweb aveva segnalato la caduta di grandi calcinacci dal viadotto-ponte a San Sisto, sotto via delle Nocelle e nella parte alta via Confalonieri, non lontano pure da via Marconi, e si è rischiata la tragedia visto che un anziano che portava a spasso il cane è stato sfiorato da una grossa pietra tagliente che si era “staccata” dal viadotto. Il settore opere pubbliche del Comune, tramite il funzionario Carlo Bolino si è mobilitato. Infatti ieri è stato posizionato un segnale di divieto di transito ai mezzi superiori al peso di 3,5 t. Indice che l’allarme era tutt’altro che infondato.

Subito dopo il fatto è deciso di transennare per un certo tempo la zona per permettere di “bonificare” l’area a rischio eliminando i vari pezzi in alto ritenuti pericolanti, Recuperato anche quello più grande che poteva essere causa di un grave incidente. Ora l’opera è completata e si sta in sicurezza anche perchè non passeranno più i mezzi pesanti (foto G. Cocciolone)

Si sono registrate altre vicende simili, molto di recente, anche in altri viadotti come quello vicino alla Motorizzazione civile.