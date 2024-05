L’AQUILA: CALCINACCI GIU’ DAL VIADOTTO VICINO ALLA MOTORIZZAZIONE, BLITZ DI VIGILI E POLIZIA URBANA

L’AQUILA – I ponti e viadotti nell’Aquilano continuano a essere fonte di preoccupazione: sono tanti gli episodi di pezzi di cemento che si sgretolano e cadono per decine di metri.

L’ultimo episodio si è verificato in via Domenico Rotellini a Pile, nei pressi degli uffici della Motorizzazione civile, dove molto di recente sono venuti giù dei calcinacci grandi e pesanti da un viadotto comunale che potevano finire sulle persone che passano da quelle parti, o sulle automobili in sosta come poteva avvenire ai danni di un Fiat 500 sfiorata per pochi centimetri. Inoltre gli stessi automobilisti affermano che il transito sul ponte, che comunque non è pericolante a scanso di equivoci, è disagevole per il fondo sconnesso.

Pertanto un cittadino, notata questa situazione, ha dato l’allarme e sul posto (foto G Cocciolone) si sono portate due squadre dei vigili del fuoco, che supportate dalla polizia locale, hanno rimosso gli spuntoni pericolanti fino a 80 metri di altezza. Poi gli addetti del Comune hanno transennato la zona ritenuta a rischio.