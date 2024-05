L’AQUILA CALCIO 1927 TESTIMONIAL DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L’AQUILA – È stata una giornata molto particolare per l’Ese Cpt quella che ha visto protagonisti nelle aule della Scuola Edile i giovani atleti dell’Aquila Calcio.

I ragazzi hanno acquisito le nozioni fondamentali in tema di sicurezza sul lavoro cimentandosi anche in dimostrazioni pratiche nella palestra e con il simulatore immersivo per la guida di macchine pesanti.

“Ringrazio L’Aquila Calcio 1927, la dirigenza e tutti gli atleti per aver rappresentato con molta empatia e partecipazione un tema tanto complesso ed attuale – dichiara in una nota il presidente dell’Ese- Cpt, Sergio Palombizio – facendosi portavoce di un messaggio sfidante che spero sia recepito da una vastissima platea: quello della necessità di lavorare in sicurezza”.

Un messaggio che i rossoblù hanno immortalato in un video trasmesso in occasione della celebrazione del convegno organizzato dall’Ese Cpt dal titolo ‘Qualità ed effettività della formazione e controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: fermiamo la strage’, al cospetto di istituzioni, rappresentanti sindacali, ordini professionali, università, professionisti e scuole.

“Ringrazio altresì – conclude il presidente – tutti coloro che hanno contribuito a rendere il convegno un importante momento di riflessione, ovvero: Ance L’Aquila, Confindustria L’Aquila, Confagricoltura L’Aquila, Formedil, Confporfessioni e gli ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali”.