L’AQUILA CALCIO: AL VIA L’AZIONARATO POPOLARE, FIRMATO L’ATTO IN UNO STUDIO NOTARILE

L’AQUILA – Novità nell’Aquila Calcio, iscritta al campionato di serie D. Come previsto le quote che in sede di trasformazione societaria erano state assegnate ai soci della vecchia Asd, sono state cedute interamente alla APS Aquile rossoblù Associazione di Promozione Sociale fondata dalla tifoseria rossoblù. Nel maggio scorso, come si ricorderà, era avvenuta la trasformazione da Asd in SSD ARL con la nomina di Simone Bernardini come Amministratore.

Con l’atto firmato oggi allo studio Castallo di Ascoli Piceno, secondo quanto riferisce l’Ansa, il 100% delle quote della Ssd diventa di Aquile rosso blu, in quello che è un passaggio naturale ed al contempo una svolta epocale, in vista dei futuri progetti che la tifoseria sta mettendo in atto. Aquile rosso blu è un’associazione di promozione sociale che oltre ad essere stata già socia della vecchia Asd, da cinque anni è proprietaria del logo creato dagli stessi tifosi ed utilizzato dopo il fallimento su tutte le maglie rossoblù, dalla prima squadra alla Femminile, dal calcio a 5 all’Academy.