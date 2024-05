L’AQUILA CALCIO BATTE IL NOTARESCO (1-0). DOMENICA PROSSIMA PLAY OFF CON IL ROMA CITY

L’AQUILA – Davanti a una folta cornice di pubblico L’Aquila calcio ha superato con un gol di Banegas, intorno al decimo minuto del primo tempo, il Notaresco che ha onorato l’impegno dell’ultima di campionato di serie D girone F con una buona prestazione al cospetto di una vice capolista in discreta forma. La partita, irrilevante per la classifica, è stata equilibrata e gli ospiti hanno preso anche un palo all’inizio di ripresa ma i rossoblù locali non hanno rubato nulla.

Domenica prossima iniziano i play off, importanti per un possibile ripescaggio, e la squadra di mister Cappellacci giocherà in casa con il Roma City in una gara unica.

In caso di passaggio del turno gli aquilani se la vedranno nello spareggio con la vincente tra Avezzano e Sambenedettese. Fuori gioco per i play off, invece, il Chieti, al termine di un torneo deludente.