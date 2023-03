L’AQUILA CALCIO, E’ IL GIORNO DEL RITORNO IN SERIE D, 600 TIFOSI A SAN BENEDETTO PRONTI A FAR FESTA

L’AQUILA – Potrebbe arrivare oggi la tanto attesa quanto meritata promozione matematica in serie D, con tre giornate di anticipo, per L’Aquila 1927, che alle 15:00 si affronterà il Capistrello, matematicamente salvo, per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Ben 600 tifosi rossoblù saranno sugli spalti dello stadio Profeta di San Benedetto dei Marsi a sostenere i loro beniamini.

Promozione assicurata in caso di vittoria, o di un risultato identico a quello del Giulianova secondo in classifica, impegnato con il Castelnuovo Vomano. Oppure la festa sarà rimandata visto che i rossoblù hanno 72 punti contro i 62 dell’inseguitrice Giulianova, e i ragazzi dei presidenti Massimiliano Barberio e Salvatore Di Giovanni e del mister Massimo Epifani, sono davvero ad un millimetro dal ritorno in serie D, dopo cinque anni di purgatorio nei campionati provinciali e regionali.

Giornata poi che potrebbe essere storica anche per la formazione femminile dell’Aquila 1927, che alle ore 16 nel campo Davide Mattoncini di San Gregorio affronteranno il Bacigalupo Vasto Marina per la sedicesima giornata di eccellenza, a caccia della prima promozione in serie C.

Tornando alla squadra maschile, a seguito di disposizioni emerse nel tavolo tecnico, ai tifosi rossoblù sarà destinato il Settore Distinti (tribuna scoperta) dello Stadio “Manfredo Profeta” di San Benedetto dei Marsi.

L’itinerario che la tifoseria aquilana dovrà seguire prevede l’uscita obbligatoria al casello dell’autostrada A25 “Aielli-Celano”