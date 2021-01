L’AQUILA, CALCIO E RUGBY OMAGGIATE CON SIMBOLICO RAPACE DELL’ASSOCIAZIONE 360 GRADI

L’AQUILA – Si è svolta in mattinata nella sala ‘A.Autore’ del Museo del Rugby in località Centi Colella la consegna delle ‘Aquile’ realizzate dall’associazione 360° in collaborazione con lo Special Olympics Team alle società sportive Polisportiva L’Aquila Rugby e L’Aquila 1927, omaggiate rispettivamente con il simbolico rapace incorniciato in neroverde e in rossoblù.

Presenti il vice presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby Asd Domenico Evangelista, affiancato dal presidente dell’Aquila Rugby Asd Paolo Mariani, il presidente dell’Aquila 1927 Stefano Marrelli, il presidente dell’associazione 360° Fabrizio Salvatore, Guido Grecchi, direttore regionale dello Special Olymics Team accompagnato da una delegazione di ragazzi e Luigi Cerroni presidente Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde.

“Ringrazio i presidente delle società ad aver accettato le nostre aquile e ciò che rappresentano – ha spiegato entusiasta Salvatore – il mio scopo è di pensare al prossimo restando uniti. Il nostro obiettivo è far sì che la nostra città sia piena di aquile vicino ai civici. Il ricavato andrà al Team Special Olympics L’Aquila che si occuperà del confezionamento avendo quindi un ruolo attivo”.

“Questa occasione permetterà di continuare a interagire insieme, sul campo e negli stadi – ha fatto seguito Grecchi – in modo da consolidare la rete che si è già formata. Queste collaborazioni sono molto importanti e vi ringrazio”.

Pronti a coinvolgere nello sport del rugby, quando il covid lo permetterà, i ragazzi diversamente abili, i rappresentanti neroverdi Domenico Evangelista e Paolo Mariani. “Come L’Aquila Rugby e Polisportiva – ha affermato il presidente neroverde Mariani – stavamo pensando di coinvolgere le associazioni di ragazzi disabili per coinvolgerli nella pratica del nostro sport. Quando il covid lo permetterà saranno i benvenuti”.

A fargli eco il vice presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby Evangelista. “L’omaggio di oggi è significativo. Oltre ad essere bello di per sé ha finalità collegate al Team Special Olympics. Ci impegniamo a collaborare quando si potrà per vedere come inserirli e coinvolgerli nel nostro sport”.

Massima disponibilità e collaborazione anche dal presidente dell’Aquila 1927 Stefano Marrelli. “Ricordo piacevolmente la partita a ranghi misti tra i giocatori rossoblù e i ragazzi Special Olympics organizzata in passato. È seguita una tavola rotonda interessante. Siamo favorevoli alla collaborazione e alle iniziative di coinvolgimento”.

È stata anche buttata lì, tra i vari interventi, un’eventuale partita (di calcio) tra le società di rugby e calcio con il coinvolgimento degli atleti Special, quando la pandemia sarà alle spalle.

L’incontro si è concluso con la donazione, da parte del presidente del Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde Luigi Cerroni, del libro “domenica è rugby a L’Aquila”, al presidente rossoblù Marrelli e a Salvatore dell’associazione 360°.

Per informazioni sulle ‘Aquile’, che possono essere realizzate in bronzo o in alluminio, si può visitare la pagina Facebook dell’associazione 360°.

