L’AQUILA CALCIO: ECCO IL NUOVO ASSETTO, IL PRESIDENTE BAIOCCO, “SPERO DI ESSERE UN VALORE AGGIUNTO”

L’AQUILA – Presentato questa mattina allo stadio Gran Sasso d’Italia il nuovo assetto societario rossoblù, caratterizzato dall’ingresso del presidente Stefano Baiocco, proprietario della Baiocco Holding S.p.A., e dei vice presidenti Andrea Selvaggio e Gadaf Haliti.

La conferenza ha rappresentato l’opportunità per illustrare la progettualità e le sinergie condivise tra L’Aquila 1927 e la Baiocco Holding S.p.A., solida azienda capitolina e realtà di spicco del panorama imprenditoriale che ha acquisito il 49% del Club. “Al settimo anno consecutivo di gestione, il nostro progetto basato sulla partecipazione dei tifosi è in evoluzione – ha spiegato l’ad Goffredo Juchich -. Lo abbiamo voluto aprire all’Italia sia con l’azionariato popolare che con il coinvolgimento di forze economiche come quella di Baiocco Holding S.p.A. Un gruppo solido che, accanto al 51% detenuto dai tifosi, garantirà stabilità a lungo termine.

” Ad intervenire è stato poi il neopresidente Stefano Baiocco: “Arrivo con gran senso di responsabilità e spero di rappresentare un valore aggiunto per questa società e per il territorio in cui sono nato. Questa piazza ha l’obbligo morale di vincere per il blasone che ha, perché è il capoluogo d’Abruzzo e soprattutto per il progetto collettivo di rinascita che qui assume un valore particolare. Affrontiamo il campionato con la massima umiltà, perché esistono gli avversari e nulla nel calcio è scontato. Noi però dovremo scendere in campo in tredici, perché oltre ai calciatori abbiamo bisogno della tifoseria e dell’intera comunità. Quando mi hanno sottoposto questa opportunità mi sono sentito vibrare il cuore, un richiamo del territorio in cui sono nato. È stato un colpo di fulmine, mi sono sentito attratto dal carattere inclusivo del progetto – ha continuato Baiocco -. Perciò sento l’obbligo di avvicinare quanta più gente possibile allo stadio e a questa realtà: chi ama questi colori spero continui a scrivere con tutti noi la storia di questo club.”

“Oltre al senso di rinascita collettiva che si respira in città – ha sottolineato in seguito il vice presidente Andrea Selvaggio – mi ha colpito particolarmente la passione dei tifosi che gratuitamente si adoperano per mandare avanti questa società. Sembra scontato, ma ad un occhio esterno è qualcosa di bellissimo e coinvolgente, se pensiamo anche alle emozioni che regalerà il nuovo Gran Sasso al termine dei lavori.”

Ha preso infine la parola Gadaf Haliti, che ha rimarcato l’impegno costante del club nel terzo settore: “L’Aquila 1927 per me rappresenta un’opportunità, perché da sempre ha riposto grande attenzione al territorio ed al sociale. Su questo punto sono in totale sintonia con la dirigenza e con il presidente Baiocco, che ci consentirà di continuare i solidi progetti già ben avviati.”