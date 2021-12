L’AQUILA CALCIO: GIAMPAOLO SI DIMETTE DA ALLENATORE DOPO SCONFITTA CON LO SPOLTORE

L’AQUILA – Federico Giampaolo non è più l’allenatore dell’Aquila. Dopo la sconfitta subita dai rossoblù a Spoltore, l’ex attaccante di Juventus Pescara e Bari ha infatti rassegnato le dimissioni che sono state accettate dalla società.

Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo tecnico. L’Aquila, dopo il capitombolo di ieri, è scivolata al quarto posto in classifica a -12 dalla capolista Avezzano. Questo il comunicato della società aquilana: “L’Aquila 1927 comunica che il tecnico Federico Giampaolo ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e augura a lui le migliori fortune in campo professionale e umano”.