L’AQUILA CALCIO IN LUTTO: ADDIO A SERGIO PETRILLI “KALI'”, PORTIERE NEGLI ANNI SESSANTA IN SERIE C

L’AQUILA – Lutto nel mondo dello sport aquilano per la morte di Sergio Petrilli, 83 anni, bandiera del calcio rossoblù. Fu apprezzato portiere dell’Aquila calcio negli anni sessanta nei campionati di serie C. Era da sempre soprannominato Kalì, la dea rappresentata con 4 braccia, per il suo modo originale di parare i palloni più insidiosi.

Petrilli ha militato anche in altre squadre abruzzesi e non come Giulianova, Manfredonia, Nuorese , il Teramo, Celano. Domani l’addio alle ore 12,45 nella chiesa di San Silvestro. Solo poche settimane fa si era spento un’altra bandiera rossoblù, Aldo Di Bitonto.