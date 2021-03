L’AQUILA CALCIO, LA NUOVA STAGIONE CON L’INCOGNITA COVID: INTERVISTA A PRESIDENTE MARRELLI, DIRETTA

L’AQUILA – La nuova stagione dell’Aquila 1927 nel campionato di Eccellenza: questo l’argomento a centro dell’intervista in diretta streaming a partire dalle ore 11.15, all’avvocato Stefano Marrelli, presidente della società calcistica del capoluogo d’Abruzzo.

Questo nei giorni in cui è in corso un dibattito sulla ripresa del campionato, in un cotesto duramente compromesso dall’emergenza coronavirus: su 20 squadre, ben 13 hanno rinunciato. Le sette che rimangono devono giocare con una formula che non è stata ancora decisa.

