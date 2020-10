L’AQUILA CALCIO: NASCE IL CLUB DI TIFOSI “FRONTE AQUILANO”

L’AQUILA – Vivere la passione per L’Aquila Calcio e favorire l’aggregazione sugli spalti e fuori di essi: con questi obiettivi sorge oggi un club di tifosi denominato “Fronte Aquilano”.

“Il nostro club – si legge in una nota diffusa dai suoi promotori – nasce dalla volontà di un gruppo di appassionati dei colori rossoblù di tornare a vivere lo Stadio come luogo di aggregazione e di comunità, rivendicando al tempo stesso la libertà di tifare con spensieratezza e goliardia. Per questo, sin dalla partita casalinga in programma questa domenica e nonostante le restrizioni imposte a causa dell’emergenza Covid-19, ci sistemeremo in Tribuna e da lì sosterremo la nostra squadra del cuore”.

“Un altro obiettivo che ci poniamo – prosegue il comunicato – è quello della riscoperta e della valorizzazione della gloriosa storia de L’Aquila Calcio. A questo proposito abbiamo stabilito di attribuire a Dante Capaldi – giornalista e storico del calcio aquilano – la presidenza onoraria del nostro club, la cui tessera n. 1, nel segno del ricordo, sarà dedicata alla memoria del notissimo tifoso rossoblù Vittorio Di Norcia, purtroppo recentemente scomparso”.

“Tra le attività non mancheranno ovviamente occasioni comunitarie e conviviali. Nelle prossime settimane – concludono i promotori di “Fronte Aquilano” – si avvierà il tesseramento: fin da adesso, comunque, tutti i sostenitori rossoblù possono seguire le nostre attività tramite la pagina FB “Fronte Aquilano” oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] per chiedere informazioni”.

