L’AQUILA CALCIO PROLUNGA IL CONTRATTO A MANTINI FINO A GIUGNO 2026

L’AQUILA – L’Aquila 1927 annuncia di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Giorgio Mantini fino al 30 giugno 2026. Aquilano DOC, il tuttocampista classe 98’, arrivato nella stagione 2021/22, ha contribuito in maniera essenziale alla risalita rossoblù, divenendo protagonista nella vittoria della Coppa Italia prima ed in seguito del Campionato di Eccellenza. Nei due successivi campionati di vertice disputati in Serie D, l’apporto di Mantini si è dimostrato nuovamente imprescindibile, distinguendosi grazie ad un’intelligenza tattica rara per la categoria e ad una generosità invidiabile spinta dal senso di appartenenza. Nell’ultima stagione, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto ai box per un intero girone, il giocatore è comunque riuscito a rendersi protagonista siglando due reti decisive nei big match di fine campionato, collezionando, complessivamente, 13 presenze. Il prolungamento di Giorgio Mantini, alla quinta stagione consecutiva in rossoblù, testimonia il profondo attaccamento del giocatore alla squadra della sua città.

“Da aquilano per me è un onore poter continuare a indossare questi colori – ha affermato il giocatore -. Sono orgoglioso di iniziare il mio quinto anno in rossoblù perché con questa società senti il dovere di dare il massimo per questi colori, per questa terra e per la nostra gente. Ai tifosi dico semplicemente di starci vicino nelle sfide che ci attendono: insieme per la nostra città!”