L’AQUILA CALCIO RILANCIA LA CHRISTMAS CUP TRA SPORT E INCLUSIONE ALLO STADIO GRAN SASSO

L’AQUILA – Torna la Christmas Cup, l’appuntamento natalizio che la L’Aquila 1927 dedica all’inclusione attraverso lo sport. La sesta edizione è fissata per il 23 dicembre, dalle 15, allo stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ dell’Aquila, con ingresso gratuito.

Il programma si apre sul campo sintetico, dove due squadre miste composte da atleti con disturbo dello spettro autistico, giocatori, dirigenti e tecnici del club, insieme ai rappresentanti di Academy, Real L’Aquila e Soccer School, si affronteranno in una gara amichevole di 30 minuti. A seguire la premiazione, con la consegna di gadget ricordo ai partecipanti. La manifestazione proseguirà nella sala stampa ‘Franco Giancarli’, sede della tavola rotonda ‘La cultura dello sport per l’inclusione’.

Tra i relatori figurano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e Marco Valenti, responsabile Uosd Autismo e del Centro di riferimento regionale Casa di Michele. Per Autismo Abruzzo Aps interverranno Dario Verzulli e Giovanni Cappelli. Per L’Aquila 1927 prenderanno la parola il vicepresidente Gadaf Haliti, il consigliere di amministrazione Goffredo Juchich, la responsabile Esg Stefania Paris e il brand ambassador Valerio Mancini.

Patrocinata dal Comune dell’Aquila, la Christmas Cup intende favorire la partecipazione delle persone con disabilità, aumentare la consapevolezza sul disturbo dello spettro autistico e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni, famiglie e società sportive. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.