L’AQUILA: CALVISI NOMINATO RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE ELEZIONI DI FRATELLI D’ITALIA

L’AQUILA- Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia L’Aquila, guidato dal Coordinatore provinciale Claudio Gregori e dalla Vice Coordinatrice provinciale Benedetta Fasciani, comunica la nomina del Dott. Vincenzo Calvisi a Responsabile del Dipartimento Provinciale Elezioni.

Uomo di esperienza politica e amministrative di lungo corso, Calvisi inizia la sua attività nelle fila di Azione Giovani, di cui è stato dirigente nazionale, movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Conoscitore attento delle procedure elettorali, ha coordinato le attività di preparazione e presentazione delle liste regionali, provinciali e comunali. È stato già Vice Presidente della Provincia dell’Aquila, attualmente consigliere provinciale con delega alla viabilità e amministratore al Comune di Fossa.

“La sua conclamata competenza amministrativa rafforza la classe dirigente provinciale del partito. Un amministratore di lungo corso in grado di contribuire in maniera fattiva al radicamento del partito in provincia dell’Aquila”, lo dichiarano Claudio Gregori — Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia L’Aquila e Benedetta Fasciani — Vice Coordinatrice provinciale Fratelli d’Italia.