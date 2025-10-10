L’AQUILA: CAMBIA LA CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA DAL 13 AL15 OTTOBRE PER RIMUOVERE UNA GRU

L’AQUILA – Per consentire le operazioni di rimozione della gru di cantiere e montaggio torretta, al servizio del cantiere che interessa un edificio che insiste su via Roma, via Forcella e via del Pavone il Comando della Polizia municipale aquilana ha emesso un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche alla viabilità nell’area per i giorni che vanno dal 13 al 15 ottobre prossimi.

In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta zona con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati in via Minicuccio d’Ugolino, per il giorno 13 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri, in Piazza San Pietro per il periodo che va dalle ore 09:00 del giorno 13 ottobre alle ore 20:00 del giorno 15 ottobre;

divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati in via Roma, in viale Duca degli Abruzzi ed in viale Giovanni XXIII, e della chiusura temporanea della carreggiata regolata da movieri e, limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera, nonché durante le fasi di movimentazione aeree del cantiere, massimo 15 minuti, in via Roma, tratto compreso tra l’intersezione con piazza San Pietro e quella con viale Duca degli Abruzzi per il periodo che va dal giorno 13 ottobre al giorno 15 ottobre.

